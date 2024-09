O CDS-PP lamenta em comunicado o “comportamento oportunista” do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol, lembrando, segundo o partido, propostas não concretizadas.

“Onde estão efetivadas as propostas apresentadas por si, enquanto foi vereadora do CDS na Câmara Municipal da Ponta do Sol, no mandato 2017/2021, e que foram consequentemente aprovadas com os votos favoráveis do Partido Socialista?”, questiona o partido, num comunicado assinado por Sara Madalena, atual vice-presidente do partido.

A presidente da concelhia do CDS-PP na Ponta do Sol considera essencial relembrar algumas dessas propostas.

“São elas: a denominação toponímica de artéria na vila da Ponta do Sol ao Dr. Agostinho Gonçalves de Canha; a transformação da marginal na freguesia da Madalena do Mar em zona de coexistência; e o monumento ao Combatente que, não obstante o tempo decorrido, nunca foram implementadas”, pode ler-se.

O CDS-PP entende que, “em política não pode valer tudo, e lamenta o comportamento oportunista do executivo do Partido Socialista minoritário da altura”.