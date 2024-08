O CDS-PP, numa conferência realizada ao fim desta manhã na Assembleia Legislativa da Madeira, anunciou que deu entrada a um projeto de resolução que recomenda ao Estado o recurso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia para fazer face aos prejuízos dos incêndios de agosto de 2024.

José Manuel Rodrigues, que prestou as declarações à comunicação social, começou por recordar que o CDS tem vindo a apresentar um pacote legislativo sobre os recentes incêndios com várias propostas que vão desde o ordenamento do território, à defesa e gestão da floresta, à revitalização da agricultura familiar, à prevenção dos fogos rurais, passando pelos meios de proteção civil que são necessários ao combate aos incêndios e, também, à constituição de uma comissão técnica independente para apurar os factos ocorridos e as decisões que foram tomadas.

Na ocasião, o presidente dos centristas na Região afirmou que “o CDS defende que, perante a dimensão dos prejuízos quer materiais, quer ambientais, quer face às obras de limpeza, restauro da natureza, rearborização, reabilitação de terrenos agrícolas, compensação aos agricultores e apicultores, recuperação de percursos pedestres, consolidação de escarpas e realojamento de pessoas, o Estado português deve solicitar a ajuda do Fundo de Solidariedade da União Europeia”.

José Manuel Rodrigues, enquanto presidente do CDS-PP na Região, fez saber nesta conferência de imprensa que já diligenciou, junto do seu partido a nível nacional e da deputada do CDS no parlamento europeu, para que a mesma possa, junto da comissão europeia, interceder a favor desta candidatura do Estado português, em nome da Região Autónoma da Madeira, para fazer face aos prejuízos dos incêndios de agosto deste ano.