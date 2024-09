O CDS considera que não faz sentido estar a pedir às vítimas dos fogos de meados de agosto na Madeira, que façam requerimentos para estarem isentos do pagamento da água durante os incêndios.

“Não podemos estar a burocratizar aquilo que é um direito e dever dos cidadãos de usaram de todos os meios ao alcance para combater as chamas à volta das suas casas, para auxiliar os vizinhos e para abastecer os bombeiros e forças da proteção civil”, aponta o partido.

O CDS considera que obrigar as pessoas a terem que recorrer a um Balcão da ARM é “inaceitável”, face às circunstâncias muito difíceis e às fragilidades em que se encontram as pessoas atingidas pelos fogos.

A proposta avançada pelo CDS à ARM e ao Município da Ponta do Sol, vai no sentido de isentar os cidadãos e as famílias das zonas atingidas pelos fogos, nomeadamente nas freguesias da Serra de Água, Curral das Freiras, Jardim da Serra e Ponta do Sol.

Para o CDS, a isenção deve ser automática e não estar sujeita a requerimento e burocracias que “só infernizam a vida de quem já sofreu muito nestes últimos tempos.”

O CDS apela ao bom senso da Águas e Resíduos da Madeira e à Câmara da Ponta do Sol para facilitarem a vida dos cidadãos e famílias que sofreram com estes fogos.