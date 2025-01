O Centro Democrático Social, pela voz de José Manuel Rodrigues, considera que a data escolhida para as eleições regionais “coincide com o que o CDS sempre disse: o ato eleitoral deve ser marcado para uma data que permita aos partidos a clarificação interna que entendam necessária”, assim como permitir a escolha de uma solução de Governo estável.

“Os outros partidos defendiam eleições precipitadas, o CDS defendeu eleições antecipadas no tempo certo e está satisfeito com esta decisão do Sr. Presidente da República”, redigiu.

O Conselho de Estado, reunido esta tarde no Palácio de Belém, deliberou que as eleições na Madeira serão a 23 de março de 2025.

O Presidente da República procede, assim, à dissolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira após parecer favorável dos conselheiros.