O PAN Madeira manifestou hoje, em comunicado, a sua indignação “pelo facto de as verbas destinadas à causa animal, previstas no Orçamento Regional para 2024, ainda não terem sido atribuídas às associações de proteção animal”.

Segundo o partido, “estas entidades, que desempenham um papel crucial na defesa e bem-estar dos animais, continuam a aguardar que as burocracias orçamentais sejam resolvidas para que possam aceder aos valores aprovados”.

O PAN Madeira lembra que “no âmbito do Orçamento Regional para 2024, conseguiu assegurar uma verba de 100 mil euros exclusivamente destinada à causa animal. Apesar de já ter questionado o Governo Regional acerca da atribuição destas verbas, as associações continuam sem respostas concretas, enfrentando dificuldades em manter as suas operações diárias”.

“As associações de proteção animal da Região Autónoma da Madeira realizam um trabalho excecional, muitas vezes suprindo responsabilidades que deveriam ser asseguradas pelas entidades públicas. É inaceitável que continuem à espera de verbas que são fundamentais para o cumprimento da sua missão. O Governo Regional tem de priorizar estas entidades e garantir que os apoios cheguem de forma célere e desburocratizada”, afirma Válter Ramos, Vice Porta-voz do PAN Madeira.

O PAN Madeira reforça, no comunicado, o seu compromisso com a causa animal e apela ao Governo Regional “para que agilize os processos necessários, garantindo que as associações possam contar com os apoios que lhes foram prometidos”.

“Este atraso compromete não só o trabalho das associações, mas também o bem-estar de inúmeros animais que dependem da sua dedicação”, reforça o partido.