A Casa do Povo do Curral das Freiras tem três carrinhas no terreno para ajudar no transporte da população que está a ser evacuada de algumas zonas da freguesia. São dez, os elementos empenhados nesta tarefa que envolve distribuição de almoços e jantares, assim como lanches.

Contactado pelo Jornal, Eugénio Vasconcelos diz que o apoio será dado enquanto for necessário. Entretanto, aquele responsável, que é também enfermeiro, alerta que o Centro de Saúde está aberto para o que for necessário.

Recorde-se que mais de uma centena já foi retirada das suas habitações e levada para o pavilhão, tal como já noticiámos. A Igreja também está a acolher pessoas como oportunamente o JM deu conta.

No pavilhão, já estão colchões colocados pela Casa do Povo do Curral das Freiras.