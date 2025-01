A Casa do Povo de São Roque do Faial promoveu hoje um torneio de bisca que contou com 12 equipas, num total de 36 jogadores. No final venceu o equipa do São Roque II, constituída pelos elementos: Maria Câmara, Conceição Figueira e Teresa Silva.

Em segundo lugar classificou-se a equipa dos Palheiros com os senhores: Eugénio Silva, Agostinho Abreu e Tolentino Abreu. Já em terceiro lugar ficou o Lar de Santana II composta pela Florência, pela Matilde e pela Maria.

Após a cerimónia de entrega de prémios, os intervenientes tiveram um lanche convívio, acompanhados pelo Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses”.

O Presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial, Heliodoro Dória, no uso da palavra aproveitou para agradecer a todos os participantes e às entidades presentes. Voltou a referir que as atividades da Casa do Povo só são possíveis, graças aos apoios que a instituição tem do Governo Regional, da Segurança Social, da Câmara de Santana e da Junta de Freguesia de São Roque do Faial.

Por sua vez, o Presidente da Junta de Freguesia de São Roque do Faial, Gonçalo Jardim, parabenizou a Casa do Povo e mais aquela atividade desenvolvida. Realçou o facto de terem participado muitos concorrentes, da freguesia e de outros pontos da nossa ilha.

A Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Segurança Social da Madeira, Márcia Gomes, aproveitou o momento para realçar o papel que as Casas do Povo e as IPSS têm no desenvolvimento das localidades e no proporcionar momentos de convívio saudável entre os utentes que as utilizam. Referiu que é um orgulho quando se vê que os apoios públicos são bem aplicados, dando o exemplo da Casa do Povo de São Roque do Faial.

Por fim a Deputada à Assembleia Legislativa Regional, Claúdia Perestrelo, voltou a falar da importância que as Casas do Povo têm para o desenvolvimento sociocultural das localidades onde estão inseridas. Destacou a importância que têm as verbas atribuídas pelo governo regional às Casas do Povo, através de contratos programa, pois sem as mesmas a maioria das atividades não podiam ser organizadas nem realizadas. Aproveitou o público presente, na sua maioria utentes de centros de convívio e de dia da região, para referir a importância de saírem de casa e participarem neste tipo de actividades. Cada vez se vive mais tempo, mas é preciso também viver com qualidade.

De referir que para além dos utentes do Centro de Convívio da Casa do Povo de São Roque do Faial, houve equipas a participar do Centro de Convívio do Faial, do Lar de Idosos de Santana e da Santa Casa da Misericórdia de Santa cruz. De realçar que tivemos, também, algumas equipas constituídas por elementos que não frequentam centros de dia nem de convívio.

O principal objetivo que a Casa do Povo tem com esta atividade é o de manter viva a tradição de, na época de Natal, as famílias jogarem a bisca. Outro objetivo é proporcionar o convívio e a confraternização entre todos os participantes.