Além da imagem manipulada de Miguel Albuquerque, o cartaz com que o PS surpreendeu hoje os madeirenses tem ainda mais dois figurantes.

No topo do ‘quadro’ constam também os perfis, igualmente manipulados, de José Manuel Rodrigues ao lado de Miguel Castro. Os dois surgem com fotografias recortadas, que ultrapassam as dimensões normais do cartaz gigante.

Da leitura geral deste outdoor resulta a ideia de Miguel Albuquerque algures numa praia de copo na mão e polegar em riste. No topo, Rodrigues e Castro foram encaixados em corpos que servem bebidas. Além do grande fundo azul, o cartaz inclui uma mensagem escrita: “Isto tem de acabar. Vamilhá, Madeira!”

Esta forma de surpreender os cidadãos tem gerado muitas reações adversas. Nas redes sociais e nas caixas de comentários multiplicam-se as referências bastante críticas.

Entre os próprios militantes socialistas corre uma piada que alude ao facto de ser a primeira vez que o PS manda fazer um cartaz para mostrar três líderes diferentes. E nenhum deles é socialista.

Esta manhã, em conferência de imprensa destinada a reforçar o apelo do PS para uma coligação alargada, a secretária-geral rejeitou que a imagem fosse agressiva. Marta Freitas disse mesmo que se tratava de uma “nota de alerta para uma postura inacreditável”.