A capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira até às 06:00 de segunda-feira e cancelou o de mau tempo que havia emitido no sábado.

Com base nas previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a capitania aponta que o vento vai soprar de norte/nordeste “fresco a muito fresco, por vezes forte”.

Também indica que a visibilidade deve ser “boa, por vezes moderada” e a ondulação será na ordem dos três metros na costa sul, sendo de 1,5 metros na parte sul.

Devido a esta situação, a capitania renova as recomendações a toda a comunidade marítima e à população, entre as quais o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

Também desaconselha passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e a prática da atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

Todas as regiões da Madeira são as únicas do país a estar sob aviso laranja do IPMA para tempo quente, que é amarelo para a ilha do Porto Santo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja (o segundo nível) é emitido quando existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Para hoje as previsões são de períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na vertente sudoeste da ilha da Madeira.

O vento deve fraco a moderado de norte/nordeste, soprando moderado a forte entre os 30 e os 45 quilómetros por hora, por vezes com rajadas até 70 quilómetros nas

nas terras altas, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo.