Candidaturas à Marinha decorrem na Região até ao próximo dia 30

A Marinha Portuguesa, segundo o JM noticiou oportunamente, está a recrutar, decorrendo as candidaturas até ao próximo dia 30, para o programa de recrutamento na Madeira.

Este concurso destina-se a jovens entre os 18 e os 24 anos, com pelo menos o 9.º ano de escolaridade. Trata-se de um programa pioneiro que permite os madeirenses servir na Marinha sem sair da região.

Os candidatos aprovados terão formação especializada, que inclui um curso de nível 4 de formação especializada com atribuição do nível 4 de qualificação profissional com duração de 5 meses em Lisboa, com alojamento e alimentação assegurados. Após a formação, regressarão à Madeira para atuar em unidades da Marinha, tanto em terra como no mar, com possibilidade de vínculo permanente.

Além deste programa, há vagas abertas para várias áreas tecnológicas e para fuzileiros, mergulhadores e praças informáticos, acrescenta a Marinha em comunicado.

As candidaturas são feitas em candidaturas.marinha.pt. Para mais informações, os interessados devem contactar a linha verde 800 204 635.