Candidatos ao Sindicato dos Professores da Madeira apresentam listas amanhã

As listas candidatas aos corpos gerentes do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) (mandato 2024-2028), lideradas por Francisco Salgueiro de Oliveira e por Jackeline Vieira, serão apresentadas amanhã, dia 26, pelas 16 horas, na sede do SPM.

Serão, ainda, dadas a conhecer as principais linhas de ação do programa eleitoral, tendo em conta os desafios com que se debatem os docentes, em particular, e a educação, em geral.