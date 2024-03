Candidata à liderança do CDS-M, Lídia Albornoz formaliza entrega de sua Moção de Estratégia Global

Lídia Albornoz confirmou, hoje, a sua candidatura à presidência do CDS-M, na sequência da formalização da entrega da sua Moção de Estratégia Global, intitulada “Decidir o Presente. Preparar o Futuro” para o XIX Congresso Regional do Partido.

Num comunicado enviado à redação, a centrista realça que a preparação da sua candidatura tem sido “um processo intenso, exigente e com condicionalismos vários”, mas que logrou conquista a subscrição de 160 militantes ativos do partido, sendo um conjunto que fica marcado pela sua heterogeneidade em termos de idades, distribuição geográfica e experiência política e partidária.

“Pese embora essa diversidade, todos os subscritores se apresentam, orgulhosamente, como “militantes base” do partido e acérrimos defensores da renovação de práticas internas e de ideias no CDS/PP-Madeira, como também pugnam pela não perpetuação de pessoas nos cargos políticos e partidários, tal como sucede nos partidos na região”, pode ler-se na mesma nota, que adita ainda que os signatário defendem o reforço da “matriz humanista” do partido, que deve ainda estar “aberto ao exterior”, fomentando espaços de diálogo com a sociedade e a participação cívica de todos os cidadãos.

Conforme revela Lídia Albornoz, na sua moção está também plasmado um conjunto de medidas direcionadas para temáticas do superior interesse da região, dando o exemplo do aumento do salário médio, do incentivo ao empreendedorismo e da iniciativa empresarial, da melhoria do Sistema Regional de Saúde, da modernização dos sectores produtivos e do apoio ao acesso à habitação.

A findar, a candidata mais apelou a que a reunião magna do partido “decorra com respeito aos preceitos da democracia e da pluralidade de ideias, que seja encarada como um espaço privilegiado para pensar sobre o partido e que dela resulte um CDS/PP- Madeira coeso, renovado e com propostas que vão ao encontro dos anseios e das preocupações dos madeirenses e porto-santenses”.