Campanha de prevenção do cancro colorretal percorre arquipélago

O Serviço Regional de Saúde associa-se à campanha de prevenção do cancro colorretal ‘Março Azul’ através da participação de médicos especialistas nas palestras “Hoje, já pensou no seu intestino?”, realizadas em quatro concelhos da Região Autónoma da Madeira, em parceria com Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Na próxima sexta-feira, dia 15 de março, estão programadas duas palestras, pelas 15h00, no Espaço Multiusos do Porto Moniz e, pelas 18h00, no Centro Social do Estreito da Calheta.

O dia 22 de março irá encerrar o ciclo de palestras “Hoje, já pensou no seu intestino?” com a sessão programada para as 15h00, na Junta de Freguesia de Machico.

Refira-se que as primeiras duas palestras decorreram no dia 7 de março, no Porto Santo. Na parte da manhã, o alvo foi a comunidade escolar e, à tarde, a sessão foi dirigida à população em geral.

As palestras contam com a participação dos médicos especialistas do SESARAM, EPERAM, Maria Olim (médica cirurgiã, dedicada à área da cirurgia colorretal), Joana Carvão (médica gastrenterologista) e Jorge Fernandes (médico cirurgião, coordenador do setor colorretal do SESARAM, EPERAM).

As ações estão abertas à comunidade em geral.

Recorde-se que na prevenção está o ganho. A este propósito, o Serviço Regional de Saúde relembra que está a decorrer o rastreio do cancro colorretal nos Centros de Saúde da RAM. Destina-se a pessoas assintomáticas (homens e mulheres) com idade entre os 50 e os 74 anos.

O rastreio é realizado de 2 em 2 anos, com pesquisa de sangue oculto nas fezes. Mediante os resultados, se for positivo, o utente é orientado para uma consulta hospitalar e para a realização de uma colonoscopia. Se negativo, o utente repete o exame a cada dois anos.

Neste momento, o rastreio do cancro colorretal está a decorrer no concelho do Funchal, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Machico, Santana, Calheta e Ribeira Brava. Iniciou em alguns Centros de Saúde destes concelhos e vai percorrer toda a ilha.

A convocatória é feita através de chamada telefónica, por SMS ou por e-mail.

Em caso de dúvidas, contacte o Centro de Rastreios da RAM, através do número 291 149 020 ou através do e-mail: rccr@sesaram.pt.