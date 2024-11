A campanha de apoio ao comércio local desenvolvida pela autarquia da Ribeira Brava para a quadra natalícia de 2024 vai contar com a participação de 13 comerciantes com lojas e serviços disponíveis, na sua maioria, no centro da vila.

Mercearia Nova, Bioforma, Mileyda Spa, Bazar Doris, Papelaria São Bento, Girassol, Mini - Mercado ‘O Inglês’, Livre Directo, Style4U, Ourivesaria Figueira, Bazar Dragoeiro, Amoraginja e Sapataria Rossini integram a campanha ‘Eu Opto Pelo Comércio Local’ que vai atribuir mais de 3 mil euros em prémios.

Até 4 de janeiro de 2025, por cada compra no valor de 25 euros nas lojas aderentes, o cliente ganha um cupão que vai a sorteio na Noite do Mercado, a 21 de dezembro, e na noite do Cantar dos Reis, a 4 de janeiro.

Cada sorteio vai atribuir sete cupões de 50€, cinco de 100€, três de 150€ e um cupão no valor de 250€.