A campanha da Missão Continente decorre em todas as lojas Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia, de norte a sul do país e nas ilhas, onde os clientes poderão adquirir vales solidários de 1€ e 5€, para apoiar pessoas em situação de desamparo, seja psicológico, financeiro, social ou alimentar.

Em cada loja, os clientes terão duas instituições locais disponíveis para apoiar, o que lhes permite selecionar a causa que mais admiram, sabendo que estão a ter um impacto direto na sua própria comunidade. Além disso, também é possível comprar os vales solidários no Continente Online ou fazer a doação através da aplicação do Cartão Continente, usando o Continente Pay ou o saldo do cartão. Nestes dois casos, o valor total angariado será partilhado entre todas as instituições.

“Num ano em que os desafios económicos e sociais acentuaram as situações de desamparo, a nossa campanha ganha uma dimensão ainda mais relevante. A Missão Continente continua focada no apoio de proximidade, queremos garantir que chegamos onde é preciso, dentro das comunidades onde nos inserimos, e ninguém melhor do que os nossos clientes para escolher as causas mais urgentes. Por isso, em cada loja, é possível selecionar entre duas instituições sociais que apoiam aquela comunidade. Através destas, vamos chegar a mais de 100 mil beneficiários. É por tudo isto que a campanha de Natal da Missão Continente é já uma das maiores iniciativas de solidariedade desta época, e o mérito é todo dos nossos clientes”, explica Nádia Reis, Diretora de Responsabilidade Social do Continente.

A maioria das instituições selecionadas pela Missão Continente para este projeto têm uma ligação à marca, uma vez que beneficiam da doação de excedentes nas lojas Continente e desenvolvem o seu trabalho no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, de forma transversal, desde o apoio alimentar, à prestação de cuidados de saúde a pessoas seniores e ao desenvolvimento de atividades de cariz educativo com crianças e jovens. Este ano, a campanha estende-se, pela primeira vez, a instituições de proteção animal.

Através das 750 instituições sociais, ao todo, serão impactados pela campanha cerca de 80 mil pessoas e 20 mil animais. Todas estas instituições foram avaliadas e escrutinadas pela EntreAjuda, para garantir que o apoio chega mesmo onde é preciso.