O SESARAM vai assinalar o Dia Mundial do Coração com uma caminhada no dia 29 de setembro, promovida pelos serviços de Cardiologia e de Medicina Física e Reabilitação do SESARAM, EPERAM.

“O evento terá início pelas 10h00, na Praça do Povo, no Funchal (concentração). Seguir-se-á uma sessão de exercícios de aquecimento e, pelas 10h45, a caminhada “pelo coração”, com o percurso até ao Molhe da Pontinha e regresso à Praça do Povo. Finaliza com alongamentos.

Esta atividade irá reunir utentes que tiveram enfarte agudo do miocárdio e que integraram o Programa de Reabilitação Cardiorrespiratória no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Juntar-se-ão também acompanhantes, familiares profissionais”, complementa o gabinete de comunicação do SESARAM à imprensa.