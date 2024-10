Bom dia!

A pouco menos de um ano do final do seu último mandato na Autarquia do Porto Moniz, Emanuel Câmara diz ao JM que o filho Olavo “está preparado” para assumir a candidatura à sua sucessão. No PSD, os nomes de Raimundo Silva e Dinarte Nunes perfilam-se como os mais fortes contendores.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca Um Antes de Depois. As pérolas do passado e o conforto do presente. As diferentes frotas de transportes públicos na Madeira acompanharam a evolução dos tempos. As mudanças trouxeram comodidade e tornaram os autocarros antigos em autênticas relíquias nostálgicas.

No topo da página relevo para outra notícia. Anuário mostra força da Educação. O JM prepara-se para lançar, pelo 4.º ano consecutivo, o Anuário da Educação. “É justo divulgar o trabalho da comunidade educativa e os seus protagonistas”, justifica Miguel Silva, diretor do Jornal. O governante Jorge Carvalho enaltece um “produto que a todos interessa” e que conta com o apoio da Secretaria Regional.

Saiba ainda que Estado só recuperou 66 milhões de euros de ajudas consideradas ilegais à Zona Franca e que em Câmara de Lobos Leonel Silva reclama ligação alternativa para o Funchal.

Não perca também os números negros da sinistralidade. Três mortes ensombram semana nas estradas regionais.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana!