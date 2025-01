A Câmara Municipal do Funchal recebeu a Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação e vai participar numa iniciativa de cooperação internacional

As vereadoras Ana Bracamonte e Nádia Coelho da CMF receberam, ontem, nos Paços do Concelho, para uma reunião de trabalho, a diretora da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, Cristina Perdigão, e restante equipa, com o objetivo de definir as sinergias que poderão ser desenvolvidas para a criação de parcerias em projetos que visem promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos munícipes do Funchal.

O Município do Funchal também irá participar na iniciativa de cooperação internacional da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, que será realizada, na Região, e subordinada ao tema das Regiões Ultraperiféricas.

Esta iniciativa envolve diversas áreas, como a inclusão e diversidade, a transformação digital, o ambiente e combate às alterações climáticas, e a participação na vida democrática, valores comuns e participação cívica.

A vereadora Ana Bracamonte destacou a importância e o interesse municipal na participação destes projetos, que promovem a cooperação e impulsionam a inovação e a cidadania ativa.