Câmara do Funchal avalia novos investimentos em São Roque

No âmbito do ‘Roteiro de Proximidade com as freguesias’, Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, esteve, hoje, em São Roque, a avaliar investimentos reivindicados pela população.

Acompanhada do vice-presidente Bruno Pereira e do executivo da Junta de Freguesia, presidido por Pedro Gomes, Cristina Pedra anunciou que o projeto para o alargamento da Travessa da Água de Mel até ao Caminho do Olival, já está concluído, estimando que a obra avance até final do primeiro semestre deste ano.

Outra obra que deverá avançar também este ano é o novo arruamento do Beco do Calhau, que se encontra em fase de elaboração de projeto.

Na visita, foram avaliados outros investimentos ao nível das redes pluviais, pequenos alargamentos de becos e veredas, bem como foram inventariadas a criação de estacionamentos e outras infraestruturas.

No Miradouro de São Roque, a autarca assumiu o compromisso de ali serem realizados alguns melhoramentos, antes das festas do Senhor São Roque, em agosto, tendo ainda sido avaliada a possibilidade de retirar um canteiro próximo ao bairro social da autarquia, por baixo do Miradouro, para criar mais lugares de estacionamento.