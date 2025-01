A Câmara Municipal de Câmara de Lobos realizou esta manhã, uma sessão de apresentação e esclarecimentos sobre a nova Taxa Turística do Concelho. A sessão que reuniu elementos da comunidade e operadores do setor turístico versou sobre os detalhes e objetivos desta medida, que entrará brevemente em vigor.

A Taxa Turística de Câmara de Lobos será fixada em 2 euros por visitante, aplicável até ao máximo de sete dias consecutivos de estadia no concelho. Estarão isentas da taxa as crianças com idade igual ou inferior a 12 anos, bem como os portadores de deficiência.

A implementação desta medida permitirá à autarquia arrecadar uma receita anual estimada em 400 mil euros. Estes recursos serão aplicados na promoção do concelho enquanto destino turístico de excelência, na preservação de espaços verdes, no desenvolvimento de iniciativas de âmbito ambiental e cultural, bem como na melhoria de infraestruturas, contribuindo para reforçar a atratividade e a capacidade de resposta turística de Câmara de Lobos.

O âmbito da Taxa Turística abrange os 155 alojamentos locais e os 10 empreendimentos hoteleiros atualmente existentes no concelho. Para facilitar o cumprimento desta medida, a Câmara de Lobos investiu numa plataforma online onde os proprietários dos alojamentos deverão registar as suas unidades e submeter periodicamente os registos dos hóspedes, já disponível no portal online da autarquia.

O Presidente da Câmara Municipal, Leonel Silva, sublinha a relevância desta nova ferramenta referindo que “A autarquia encontra-se a ultimar os mecanismos de aplicação direta da receita gerada. Mas uma coisa é certa, esta terá como propósito geral valorizar e apoiar a entidades e comunidade local que contribui para o esforço de preservação da paisagem agrícola e natural do nosso concelho, que contribuem de sobremaneira para a atratividade turística do território, bem como para a preservação do património cultural O nosso propósito é que a aplicação desta taxa traduza o crescimento do turismo no nosso concelho em benefícios diretos para a comunidade local e para o concelho no seu todo”