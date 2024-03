No todo, está prevista a construção de 99 fogos, distribuídos por diversas zonas do Concelho, abrangendo tipologias que vão desde T1 a T3.

O procedimento concurso em curso engloba a realização de seis projetos de arquitetura para habitações a serem executadas pela autarquia e representa um investimento inicial de 157 mil euros, financiados a 100% pelo programa 1º Direito.

“As localizações dos projetos incluem:

· 6 fogos de tipologia T2 e T3 no sítio do Espírito Santo e Calçada, Freguesia de Câmara de Lobos;

· Máximo de 30 fogos no sítio do Rancho, com tipologias T1, T2 e T3;

· Máximo de 36 fogos na freguesia do Jardim da Serra, com várias tipologias T1, T2 e T3

· 5 moradias geminadas, tipologia T3 no sítio das Fontaínhas, Freguesia da Quinta Grande;

· 12 fogos de tipologias T1, T2 e T3 no Sítio da Achada, no Curral das Freiras;

· 10 moradias em banda, tipologia T2 e T3 no complexo da Casa Ardida, Câmara de Lobos”, informa a autarquia.

“O prazo de submissão de propostas para este procedimento concursal encerra na próxima segunda-feira. Após a adjudicação da execução dos projetos, estes deverão ser entregues no prazo máximo de 45 dias. A autarquia lançará então o procedimento concursal para a construção dos lotes habitacionais referidos”, detalha a mesma fonte.

Para o autarca Leonel Silva, “estes projetos habitacionais representam um passo significativo na nossa missão de proporcionar habitação digna para todos os cidadãos de Câmara de Lobos. Através destas 99 unidades, financiadas pelo Programa 1º Direito, estamos a responder de forma concreta às necessidades habitacionais da nossa comunidade, garantindo que todos tenham um lar seguro e confortável. Esta iniciativa não só melhora as condições de vida das famílias com necessidades habitacionais, mas também fortalece o tecido social e promove a inclusão de forma a construir um município mais justo e solidário.”

“Além dos projetos em curso, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos está também a ultimar os procedimentos para a aquisição de 145 fogos já edificados, em construção ou a construir, divididos em sete lotes em todas as freguesias do concelho, com tipologias variadas, de T1 a T4. Esta iniciativa reflete o compromisso da autarquia em abordar as diversas necessidades habitacionais da comunidade.

Até 2026, a Câmara Municipal prevê disponibilizar cerca de 248 habitações, no valor máximo de 68 milhões de euros, financiadas diretamente pelo PRR e através do Programa 1º Direito.

Estas 248 habitações incluem as dos procedimentos mencionados, bem como três unidades adquiridas no mercado tradicional, duas das quais já atribuídas a casos urgentes de famílias identificadas, enquanto a terceira se encontra em fase de execução de projeto arquitetónico de conversão por técnicos municipais.

A concretização destes investimentos está alinhada com o plano estratégico para o período 2020-2026, visando mitigar as carências habitacionais das famílias identificadas no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Câmara de Lobos, e promovendo um ambiente mais inclusivo e dignificante para todos os munícipes”, acrescenta o documento da autarquia enviado às redações.