Sérgio Gonçalves, ex-presidente do PS Madeira, deverá ocupar o 8.º lugar na lista do PS às eleições Europeias, que se realizam a 9 de junho em Portugal.

Os Açores terão conseguido o 5.º lugar nesta lista, que será ocupado pelo deputado André Rodrigues.

Nas últimas Europeias, em 2019, o PS elegeu nove deputados.

Uma sondagem do Diário de Notícias de Lisboa, publicada no passado fim de semana, deu a vitória ao PS nas eleições de junho, mas, de acordo com as projeções, os socialistas correm o risco de perder dois deputados. A confirmarem-se, o resultado poderá comprometer as ambições de Sérgio Gonçalves.

Marta Temido, antiga ministra da Saúde, será a cabeça de lista.

Entretanto, o jornal Observador avançou esta tarde com a lista completa dos 21 candidatos a eurodeputados que será ratificada hoje pelo PS.

1 - Marta Temido

2 - Francisco Assis

3 - Ana Catarina Mendes

4 - Bruno Gonçalves

5 - André Rodrigues (Açores)

6 - Carla Tavares

7 - Isilda Gomes

8 - Sérgio Gonçalves (Madeira)

9 - Miguel Lemos

10 - Joana Sá Pereira

11 - Pedro do Carmo

12 - Inês Rodrigues

13 - Jorge Conde

14 - Lúcia Silva

15 - Mário Balsa

16 - Inês Pinto

17 - Francisco Themudo

18 - Margarida Cardoso

19 - Ana Monteiro

20 - Hélio Fazendeiro

21 - João Soares