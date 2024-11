Câmara de Lobos assina Acordos Verdes Locais já finalizados

No âmbito do projeto europeu ICC - Intelligent Cities Challenge (edição 2022-2025), em conjunto com 200 outras cidades europeias, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos assumiu o objetivo de criar planos e medidas para a concretização do Pacto Ecológico Europeu.

O município definiu como prioridade de atuação, o domínio das cidades inteligentes, as áreas da energia e energias renováveis, mobilidade e transportes, indústrias culturais e criativas, e turismo, “com o propósito de promover um futuro mais sustentável para os seus cidadãos”.

Durante o presente ano, no âmbito da preparação dos Acordos Verdes Locais, foi possível contar com a presença e contributo de variadíssimas entidades locais e regionais.

De forma a finalizar o processo, decorrerá amanhã, dia 27 de novembro, pelas 10h00, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, a sessão oficial de assinatura dos Acordos Verdes Locais já finalizados.

Na referida sessão estarão presentes, para efeitos de assinatura dos Acordos, as seguintes entidades:

- Câmara Municipal de Câmara de Lobos

- Rodoeste – Transportadora Rodoviária da Madeira, Lda.

- Sonae SGPS, S.A

- Casa do Povo de Câmara de Lobos

- Centro Social e Paroquial da Encarnação

- Lobos Country House - Turismo Rural e Cultural, Lda

- Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) de Câmara de Lobos

- Universidade da Madeira - Faculdade de Artes e Humanidades

- Centro de Apoio a Crianças e Jovens de Câmara de Lobos (CACJ-CL)

- Casa São José - Centro Social e Paroquial do Carmo

- Centro Social e Paroquial de Santa Cecília

- Teatro Metaphora - Associação de Amigos das Artes

- Câmara de Lobos Viva – Associação de Desenvolvimento Comunitário