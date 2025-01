Amanhã serão assinados protocolos de cooperação financeira entre a Câmara Municipal da Calheta e as Juntas de Freguesia do concelho. A cerimónia terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal, às 11h00.

“Esta medida representa um compromisso da Câmara Municipal da Calheta em apoiar os órgãos de proximidade, contribuindo para a execução de projetos e iniciativas que beneficiem diretamente a população”, realça a autarquia.

A edilidade releva ainda o facto de se tratar de um apoio que tem vindo a aumentar ano após ano e que, em 2025, representará uma verba correspondente a 50% do montante que cada uma recebe do Fundo de Financiamento das Freguesias.