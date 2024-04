Calheta revive tradição do 1º de Maio com várias iniciativas nos Prazeres

A Calheta vai voltar a assinalar o “Dia do Trabalhador”, organizando várias atividades desportivas e recreativas que terão lugar, como habitualmente, na freguesia dos Prazeres, o palco de eleição para estas comemorações.

Conforme informa uma nota enviada à redação, esta quarta-feira, decorrerão vários torneios desportivos a decorrer desde manhã até o final da tarde.

Ao longo do dia, as atenções vão estar centradas no Campo Municipal dos Prazeres, naquele que será o ‘palco’ da última jornada do tradicional “Torneio de Futebol” entre as oito freguesias do concelho da Calheta. Os jogos começam logo às 9h00, sendo que a grande final será disputada entre as equipas do Paul do Mar e do Estreito da Calheta, a partir das 17h00.

Durante a manhã, estará a decorrer em simultâneo um “Torneio de Petanca” e, às 13h00, haverá lugar para um jogo de futebol feminino, o qual será disputado entre as equipas do Estrela da Calheta Futebol Clube e do 1º de Maio.

Ao longo da tarde, a partir das 14h00, o público poderá assistir também ao “Torneio Interno de Patinagem de Velocidade” no espaço criado para a prática desta modalidade.

O dia de festa culmina com a entrega de prémios, prevista para as 19h30.