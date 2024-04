Calheta: Praça do Estreito nomeada para os Prémios Nacionais de Arquitetura

A Praça do Estreito, na Calheta, projeto do studio dois arquitetura | Carolina Sumares e Rik den Heijer, foi nomeado para os Prémios Nacionais de Arquitetura Forma na categoria Espaço Público. A cerimonia de anúncio dos vencedores terá lugar no Auditório Serralves no dia 18 de maio.

Entre os 30 projetos selecionados, nas 6 categorias a concurso, a Praça no Estreito é o único projeto situado na Madeira, e que foi elaborado por um escritório situado nos Prazeres - Calheta.

Os prémios Forma têm por objetivo “distinguir e promover o trabalho dos arquitetos que contribuam para a criação e inovação na construção; para a qualidade na arquitetura e a valorização da paisagem, e consequentemente, para a qualidade de vida dos cidadãos”. Este prémio tem 6 categorias, que vão de habitação unifamiliar a habitação coletiva, assim como espaço público, equipamento coletivo, jovens emergentes e reabilitação arquitetónica. Foram júris este ano, entre outros, os arquitetos Ricardo Bak Gordon, Rita Almada Negreiros, Pedro Matos Gameiro e Maria Souto Moura.

A Praça no Estreito, cuja obra foi concluída em 2023, foi promovida pela Câmara Municipal da Calheta com o objectivo de requalificar a área central da freguesia. A praça foi projetada de forma a estabelecer relações com a envolvente, nomeadamente com a igreja e o cemitério, e a permitir usufruir da vista sobre o mar. Foi reduzido o trânsito automóvel na zona, tornando a rua da Igreja uma via de sentido único, e ampliada a área destinada ao peão que passou a estar nivelada. Para além da praça foi também desenhado o mobiliário, assim como uma sala multiusos situada sob a praça. Do mobiliário destaca-se uma fonte e um banco feitos em betão bujardado que foi construídos no local.