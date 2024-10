A empresa madeirense ‘Caldeira & Costa’ completa 55 anos de atividade a 28 de Outubro próximo, dia em que inaugura as suas novas instalações, situadas no Caminho de Santo António, nº 40, no Funchal.

“O novo edifício, que resulta das obras de requalificação e recuperação urbanística de um espaço adquirido com capitais próprios da empresa, que está dotado de armazém, zonas de exposição, gabinetes alocados aos diversos departamentos da empresa, salas multifunções e estacionamento para clientes”, refere a empresa em nota de imprensa. Acrescenta que as instalações têm cerca de 1.400 m2 de área coberta e foram pensadas para “responder melhor às exigências do mercado.”

A inauguração está marcada para as 17h00 da próxima segunda-feira e que contará com a presença de entidades oficiais e também com representantes da Canon, já que a Caldeira & Costa é, desde 1969, o único parceiro oficial da marca na Madeira.

“A ‘Caldeira & Costa’ é líder de mercado na Região no aluguer de equipamentos de impressão e apresenta alargadas soluções na atividade de impressão e gestão documental, certificada e autorizada a comercializar, instalar e dar assistência técnica a todos os produtos e equipamentos do Business Imaging Group da marca CANON”, acrescenta ainda.

A empresa tem atualmente 15 colaboradores e em 2023 o valor da faturação ultrapassou os 3 milhões de euros.