João Baptista alerta para o risco de desaparecimento da calçada madeirense, feita de pedra miúda das praias. Defende urgência na proteção deste tipo de pavimento e dá exemplos positivos e negativos.

A classificação da calçada madeirense como Património Cultural e Imaterial do País é fundamental para não se repitam situações como a que está a acontecer na Igreja Inglesa, no Funchal, onde grande parte do pavimento de pedra miúda extraída das praias, com 200 anos de existência, foi retirado e substituído por outro, em pedra de basalto.

Quem o defende é João Baptista, coautor do livro ‘Calçada Madeirense: Bordados em Preto e Branco’, numa conversa com o JM sobre este caso, em concreto, e sobre o futuro de uma tradição de construção madeirense, que remonta ao início do povoamento.

