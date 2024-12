Fez-se história na Assembleia Regional na manhã desta terça-feira, 17 de dezembro de 2024.

Está aprovada a moção de censura apresentada pelo Chega, tendo agregado um total de 26 votos, num universo de 47, mais dois que os indispensáveis 24 necessários para provocar o primeiro caso de um Governo Regional destituído por força da ação da oposição na Região Autónoma da Madeira. Chega, PS, JPP, PAN e IL uniram-se, desta forma, contra o governo de Miguel Albuquerque.

A favor votaram somente os 19 deputados do PSD e os dois do CDS, não se tendo verificado qualquer abstenção.

Em consequência deste veredito, o XV Governo Regional entrará agora em regime de gestão, enfrentando um arranque de 2025 igualmente sem Orçamento, por isso em duodécimos.

Entretanto, seguem-se depois ‘conversações’ no Palácio de São Lourenço, também em Belém, aqui se imiscuindo também o Conselho de Estado e, na normalidade, eleições legislativas regionais provavelmente na última semana de fevereiro, as terceiras em cerca de 16 meses, depois de setembro de 2023, maio de 2024. Em ambas o PSD venceu sem maioria absoluta, na sequência da acentuada perda de hegemonia verificada desde 2019, com sucessivos acordos que o foram colocando cada vez mais refém das vontades opositoras, até a sentença hoje proferida no Parlamento Regional.