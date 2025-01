Com o PS no Governo, haverá uma reformulação no sistema regional de Saúde “que não pode continuar como está”.

“São 230 altas problemáticas, é a falta de medicamentos nas urgências, no hospital inteiro e até para doentes oncológicos “, destacou Paulo Cafôfo, há instantes, numa conferência de imprensa à porta do Mercado dos Lavradores.

Acompanhado de vários militantes, o líder socialista madeirense disse mesmo que, em caso de vitória nas eleições cuja data está ainda por marcar [Marcelo ouve os partidos na terça-feira], que vai juntar as áreas da Saúde ao Social.