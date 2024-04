Cafôfo promete garantia pública para financiamento de crédito à habitação

O líder e candidato do PS-Madeira às eleições de 26 de maio defendeu, hoje, que, com um governo socialista, será criada uma garantia pública da Região para o financiamento ao crédito à habitação para pessoas até aos 40 anos que pretendam comprar a primeira casa.

Paulo Cafôfo deixou esta garantia numa iniciativa junto ao Bairro da Quinta Falcão, em Santo António. Oportunidade em que o candidato a presidente do Executivo madeirense falou da habitação como um dos problemas mais graves que a Região enfrenta.

Paulo Cafôfo diz assumir, à semelhança do que aconteceu quando foi presidente da Câmara Municipal do Funchal, a habitação como uma das grandes prioridades. E alertou para o facto de, atualmente, a Região ser, a seguir a Lisboa, aquela que tem os preços de aquisição de casa mais elevados. O que faz com que os jovens e a classe média estejam impedidos de aceder ao crédito, por não terem dinheiro para dar entrada para o financiamento.