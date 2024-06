Cafôfo pergunta quanto custam as medidas que foram “marteladas” no Programa do Governo

Paulo Cafôfo, presidente do PS e da bancada parlamentar socialista, disse haver incongruências no discurso do PSD e do Governo Regional, que em fevereiro de 2024, na queda do executivo madeirense, dizia que estava “tudo bem” e não havia razão para aprovar o orçamento regional, mas agora “parece que tudo vai parar”.

Paulo Cafôfo lembrou que a Câmara Municipal do Funchal, na gestão de Miguel Silva Gouveia, esteve dois anos sem orçamento municipal, por rejeição do grupo municipal do PSD, e, ainda assim, o Funchal foi gerido.

Por isso, concluiu que a “Madeira não parou, nem vai parar”. Aliás, acrescentou, “só vai parar se for propositadamente parado, se forem sabotados os interesses dos madeirenses”.

Depois, referiu que foram metidas “à martelada” e “sem coerência” medidas no Programa do Governo.“Fui acusado que as minhas medidas davam para dois orçamentos, mas quanto custam as vossas medidas? Agora, já podem? Quanto custam?”