A fuga de cinco presos violentos da prisão de Vale de Judeus acentuou as carências do sistema prisional português. Na Madeira, Telmo Pinto, do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, aponta ao JM que as lacunas de efetivos “são uma constante que se arrasta ao longo dos anos”.

Este é o tema que faz a manchete na edição impressa desta terça-feira, que dá conta de que o Estabelecimento Prisional do Funchal registou duas fugas em 30 anos. Agostinho ‘Pombo’ foi o primeiro a escapar, em agosto de 2000, sendo que a segunda evasão ocorreu no ano passado.

Na Educação, saiba que há 15.900 dispositivos digitais ao dispor dos estudantes no arranque do ano letivo. A Secretaria Regional de Educação confirma ao Jornal o reforço de equipamentos. Jorge Carvalho enaltece “normalidade” no regresso às aulas.

Merece destaque o facto de que o novo hospital irá funcionar sem reservas de camas por serviço. Júlio Nóbrega, diretor clínico, entende que “não faz sentido” ter 20 camas livres e “doentes na urgência a aguardarem internamento”.

Em Ocorrências, saiba que a PJ afasta cenário de homicídio na morte de jovem de 19 anos em Santo António, e que um traficante de droga foi apanhado em flagrante delito no Porto Santo.

Por fim, conheça a programação do Madeira Art Fest, que passa por sete concelhos.

