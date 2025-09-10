CACI fundamentais no apoio a pessoas com deficiência

Os Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da Ponta do Sol e da Ribeira Brava foram hoje visitados pela secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude.

De acordo com um comunicado alusivo a esta visita, Paula Margarido considera estas estruturas “fundamentais no apoio a pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, promovendo a autonomia, a criatividade e a plena integração nas comunidades”.

Acompanhada pela vogal do Conselho Diretivo do ISSM, Mara Rodrigues, bem como pela diretora do Departamento de Inclusão e Apoio da Pessoa com Deficiência, Ana Sousa, a governante enalteceu o profissionalismo das equipas técnicas e a criatividade dos utentes, sublinhando que estes dois CACI são exemplos de como é possível garantir inclusão, dignidade e qualidade de vida às pessoas com deficiência.

Peranta importância que atribui aos CACI, reforçou o compromisso do Governo Regional em apoiar estas respostas sociais e em encontrar soluções que permitam consolidar projetos de inclusão em todo o território.

No CACI da Ponta do Sol, que acolhe atualmente 31 utentes, Margarido escutou os técnicos sobre as dificuldades no transporte dos beneficiários provenientes da Calheta e garantiu que o Governo Regional irá estudar soluções de mobilidade e proximidade, de modo a superar os constrangimentos.

Deestacou ainda o talento dos utentes, elogiando especialmente as pinturas a óleo expostas, e valorizou a parceria com o setor privado, que já permite a comercialização de produtos confecionados pelos próprios beneficiários.

No CACI da Ribeira Brava, que acompanha 33 utentes, foi recebida com cantares tradicionais. Paula Margarido teve oportunidade de conhecer de perto as diferentes áreas de trabalho, desde a jardinagem à cozinha experimental, passando pela psicomotricidade, informática e expressão musical.

A visita contou, ainda, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Ricardo Nascimento, e do vice-presidente, Jorge Santos, que reafirmaram o apoio do município ao transporte dos utente