A manchete da edição de hoje do JM realça que a venda de raspas tem sido penosa para alguns comerciantes. Culpam os agentes com terminais de pagamento de não inutilizarem os cartões premiados, permitindo que os burlões voltem a levantar o prémio noutras lojas. E pedem penalizações para quem pactue com ilegalidades. Ao JM, a Santa Casa lembra que só os mediadores com máquinas podem efetuar pagamentos, estando obrigados a destruir as raspadinhas. Os infratores arriscam a suspensão da atividade.

Em destaque está também a proibição da apanha da lapa até abril de 2025.

Saiba também que Luís Montenegro mantém a confiança em Albuquerque para integrar a lista única nas eleições internas do PSD, e que o arguido do homicídio na Meia Légua se manifestou arrependido da tragédia marcada pelo álcool.

