Bruno Freitas destaca “espírito de entrega” no apoio às pessoas com autismo

O presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE, IP-RAM), Bruno Freitas, participou num jantar solidário, promovido pela Associação para Pessoas com Autismo ‘Os Grandes Azuis’, no passado dia 18 de maio, em representação do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil.

Esta iniciativa, que decorreu nas instalações da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, teve por objetivo a angariação de fundos para esta associação que presta serviços às pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo (PEA), perturbações e atraso no desenvolvimento e às pessoas com elas significativamente relacionadas, promovendo a defesa e o exercício dos respetivos direitos e a aquisição e a melhoria da sua qualidade de vida.

“Uma missão que é feita com espírito de entrega e de voluntariado”, conforme realçou Bruno Freitas. O presidente do IASAÚDE agradeceu, ainda, o empenho da associação ‘Os Grandes Azuis’, desde a direção aos familiares, utentes e amigos, para com esta causa, “não só ao nível da entreajuda, mas também da sensibilização e formação e da promoção da qualidade de vida das pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo”.

Este é um trabalho que o Governo Regional da Madeira “tem reconhecido e valorizado”, tendo Bruno Freitas salientado que “está é uma das entidades que o IASAÚDE, IP-RAM tem apoiado anualmente, através de contrato-programa”.