Hoje, chegaram ao fim as atividades comemorativas do Dia Mundial do Bordado, organizadas pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira. Para tal, foi celebrada uma eucaristia em homenagem às bordadeiras de casa, presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Celebração que aconteceu na Igreja de São Gonçalo.

A antecipar a celebração Rita Rodrigues apresentou a escultura de Nossa Senhora com o Menino, da autoria de Francisco Franco, oferecida pelo empresário Henrique Augusto Vieira de Castro às bordadeiras da freguesia no ano de 1921 e que está exposta na Igreja de São Gonçalo.

A antiga Casa de Bordados Oliveiras, atualmente Hotel Barceló Funchal OldTown, recebe, no final da tarde de hoje, a terceira e última mesa-redonda ‘As Vozes do Bordado da Madeira’, que conta com a participação dos designers de moda regionais Francisca Inácio e André Pereira e a Bordadeira de Casa, Firmina Abreu. A moderação será feita por Marisa Santos, vogal do Conselho Diretivo do IVBAM.