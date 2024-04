Bombeiros Voluntários da Região com apoio de 2,6 milhões de euros

Na reunião do Conselho de Governo Regional da Madeira desta quinta-feira, o executivo autorizou a celebrações de contratos-programa com sete corporações de bombeiros voluntários do arquipélago, numa comparticipação financeira total de cerca de 2,6 milhões de euros.

Comparticipações financeiras:

• Bombeiros Voluntários do Porto Santo – 182.181,00€

• Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz – 307.690,00€

• Bombeiros Voluntários de Santana – 235.050,00€

• Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol – 319.186,00€

• Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos – 344.604,00€

• Bombeiros Voluntários da Calheta – 261.288,00€

• Bombeiros Voluntários Madeirenses - 930.000,00€