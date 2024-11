O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, que representa o presidente do Governo Regional na cerimónia dos 75 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros de Câmara de Lobos, a decorrer no quartel do concelho, também se referiu aos incêndios e elogiou o trabalho brilhante de todos os comandos operacionais no terreno. Pedro Ramos reportou-se à Autonomia que permitiu que a Madeira crescesse a vários níveis. “Estamos mais desenvolvidos e com poucos apoios do Continente”, disse, referindo que 2024 foi um ano de ataque à Autonomia. Mas “ não vacilamos. A Madeira seguirá o seu caminho” , disse, acrescentando que serão investidos 35 milhões de euros nos bombeiros da Região, nos próximos três anos.

Criticou o facto de os governantes serem convocados para comissões por pessoas que “não sabem”. E referiu ainda que houve 15 mortos em incêndios em Portugal. “Paz às suas almas! Mas quando não se consegue proteger nem sequer os bombeiros, aí sim...”, apontou, referindo-se à forma como, a nível nacional, foi dada resposta aos incêndios. Mais de 55 milhões de euros desde 2015 na Proteção Civil, anunciou. E adiantou que a Madeira ainda espera pelo pagamento dos meios aéreos.