Bombeiros de Santa Cruz ‘convocados’ apenas no dia 17, diz Leonardo Pereira

Hoje é dia de audição a Leonardo Pereira, comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, no âmbito da comissão de inquérito ao apuramento de responsabilidades na gestão do combate aos incêndios do passado mês de agosto. E “ilações a retirar” conforme o próprio referiu ainda no preâmbulo da sua audição, em que enquadrou a sua envolvência na temática.

Com o autarca Filipe Sousa também presente no hemiciclo, como observador, Leonardo Pereira já disse que não foi feita, inicialmente, qualquer solicitação por parte da Protecção Civil Regional à corporação que liderar.Depois, esteve sim, a partir das 09h00 do dia 17 de agosto no Curral das Freiras, tendo sido desmobilizados pelas 16h00 do dia.

“Ficamos então a aguardar no quartel e fomos depois chamados no dia 22, para acompanhar a descarga do meio aéreo, onde ficamos o dia todo”.

Questões sobre o inicio de tudo, no dia 14, “não consigo responder se o ataque inicial foi eficiente, porque não estive no teatro de operações”, ripostou Leonardo Pereira, perante a insistência de Marta Freitas, deputada do PS.