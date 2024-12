Hoje, mais concretamente, esta manhã, esteve presente, no Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, o vice-presidente da Câmara Municipal, Bruno Pereira, que deu início à 4ª Edição de um evento denominado ‘Bombeiro por um Dia’.

Este é um evento anual, destinado a jovens munícipes do Concelho do Funchal , que visa proporcionar uma experiência inclusiva da vivência e missão do Corpo de Bombeiros.

“Durante dois dias, os jovens têm a oportunidade de conhecerem de uma forma prática algumas das técnicas usadas no socorro de pessoas, bens, animais e ambiente”, esclarece a Câmara do Funchal, em comunicado.

Nesse enquadramento, Buno Pereira enfatizou junto dos jovens, as políticas camarárias no âmbito social, que também passam pela divulgação de tudo aquilo que os serviços da CMF proporcionam aos seus munícipes, “que muitas vezes dão por adquiridos, mas desconhecendo tudo aquilo que está por detrás dessa prestação de serviços essenciais à qualidade de vida das pessoas”.