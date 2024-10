Beatriz Gonçalves foi reeleita nas eleições para a concelhia da Calheta da JP – Juventude Popular, estrutura de juventude do CDS-PP. Neste novo mandato Beatriz Gonçalves será acompanhada pelos vice-presidentes: Petra Ferreira e Zé Maurício, pelo secretário Paulo Pereira e pelos vogais: Lucas Ferreira, Angélica Drumond e Fabiana Ferreira.

Em declarações à imprensa, Beatriz Gonçalves afirma que “quer encarar este novo mandato de forma ainda mais positiva e unida do que o anterior”. No seu discurso falou da sua “vontade de aproximar os jovens da realidade política do nosso país e principalmente da região” ao mesmo tempo que quer mostrar aos jovens que “pertencer à JP ajuda a que cresçam não só na consciencialização política, mas também ao nível do desenvolvimento pessoal, social e cultural”. Por fim, mostrou o seu empenho em lutar para que os “jovens calhetenses sentirem-se à vontade e livres para expor as suas ideias e seguirem os caminhos que querem sem precisar temer a exposição ou ligação a um partido”.

Nestas eleições foi também eleita Talia Martins para presidente da Mesa do Plenário Concelhio que será acompanhada por Ema Fernandes como vice-presidente e Ana Jardim como secretária.

Pedro Pereira, presidente da Juventude Popular da Madeira, endereçou votos de maiores sucessos para a nova concelhia eleita relembrando o excelente trabalho que já foi feito pela anterior concelhia que começou um trabalho num concelho onde a JP esteve muitos anos sem estrutura eleita e que por esse motivo “acredita que agora haverá condições ainda melhores para fazer crescer ainda mais a JP na Calheta”.