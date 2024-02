Uma comitiva da Barmen da Madeira, composta pelo presidente de direção Alberto Silva, júri degustação, Rubina Vieira do IVBAM e Ricardo Severim presidente do conselho técnico nacional, partem hoje a caminho do Concurso Nacional de Cocktails 2024.

Oito barmens (Eusebio Silva, Luis Soares, Cristina Pimenta, Lúcia Quintal, Carlos França, Joel Quintal, Pedro Moreira Rui Silva) vão representar a Madeira no campeonato nacional que se realiza no próximo sábado, no Algarve.

O vencedor do Concurso Nacional representará Portugal no Campeonato Mundial de Cocktails que este ano tem lugar na Ilha da Madeira, entre 31 de outubro e 3 de novembro.