Um criador de conteúdos digitais, conhecido nas redes sociais, surpreendeu hoje, com um número acrobático arriscado no Miradouro do Rancho, em Câmara de Lobos.

Azim Doniyorov, o nome com que se apresenta, em parceria com um outro jovem, que dá pelo nickname mr.yanez007, fez uma ‘bandeira humana’, colocando-se do lado de fora do varandim, enquanto o colega filmava.

Partilhamos aqui o vídeo que circula no Instagram, uma das redes onde o rapaz de corpo atlético costuma dar a conhecer as suas habilidades. O ginásio ao ar livre junto ao teleférico do Almirante Reis é um dos locais onde mais se filma.