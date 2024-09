O Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira vai assinalar o Dia Internacional da Consciencialização Sobre Perdas e Desperdício Alimentar, celebrado anualmente a 29 de setembro, desde 2019.

Assim, e numa iniciativa conjunta com o Madeira Shopping, a que se associaram vários patrocinadores, nos dias 28 e 29 de setembro, na Praça Central do Centro Comercial, serão realizadas sessões de degustação naquele espaço.

O programa das comemorações prevê sessões de showcooking/degustação, asseguradas por chefes de cozinha convidados, que a partir de um cabaz alimentar pré-definido, confecionarão diversos pratos, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos em geral para as perdas e o desperdício alimentar, bem como contribuir para a adoção de escolhas alimentares saudáveis, económicas e sustentáveis.

Segundo a nota, “a abertura do showcooking terá início com a apresentação de um novo projeto do Banco Alimentar, dirigido aos cidadãos, independentemente da sua condição económica e social, com o objetivo de sensibilizar e educar para o aproveitamento integral dos produtos alimentares, reforçando a sua Missão de luta contra o desperdício alimentar.

Os visitantes do centro comercial que assistirem à demonstração, terão a oportunidade de degustar as iguarias confecionadas e outras provenientes de instituições que reutilizam os alimentos distribuídos pelo Banco Alimentar.

A anteceder a sessão de abertura, as crianças entre os 8 e os 12 anos, serão convidadas a participar no jogo lúdico pedagógico sobre a temática do desperdício alimentar, designado “Comidinha”, cuja conceção e edição foi possível no âmbito do protocolo de cooperação celebrado entre o Banco Alimentar e a Universidade da Madeira.

A celebrar connosco esta data, estarão presentes entidades e parceiros que nos ajudam a levar a cabo a nossa ação ao serviço da comunidade, bem como as instituições de solidariedade social e beneficiários da ajuda alimentar, voluntários e ainda alunos dos vários ciclos de ensino da Região”, lê-se ainda.