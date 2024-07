Uma avaria no porto de Lisboa fez atrasar a saída do navio de contentores Jaime S, do grupo Sousa, que deveria ter chegado ontem ao porto do Caniçal mas só deverá atracar amanhã. Esta a informação avançada ao Jornal por Duarte Rodrigues, administrador do grupo Sousa, quando confrontado com a informação que anda a circular no Porto Santo e que dá conta de que a escassez de alimentos no supermercado deve-se a uma avaria num navio que não chegou a tempo de abastecer a superfície comercial.

Duarte Rodrigues rejeita que qualquer navio do grupo Sousa esteja avariado e afirma mesmo que ainda na última segunda-feira, um navio atracou na Madeira carregadíssimo de contentores. O Jaime S vem atrasado mas nada por culpa de avarias.