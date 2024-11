O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, entende que o Orçamento Regional para 2025 “serve toda a gente”, criticando uma “chalupice política” da parte dos partidos políticos que já garantiram o voto contra.

Partidos estes, segundo o chefe do Executivo, distanciados “da realidade e dos interesses da Madeira e dos madeirenses.”

“Parece que estamos a viver num mundo paralelo”, disse, acreditando que os partidos “andam a jogar à bisca com valetes, mas quem tem o Ás de trunfo é o povo” e que “até os próprios partidos que vão votar contra dizem que o Orçamento é bom”.

“Eu acho que toda a gente já percebeu, e a população percebeu, os funcionários públicos, os empresários, as famílias, que este é um orçamento que serve toda a gente, e toda a gente está contente com o orçamento. Os funcionários públicos estão contentes com o orçamento, que vai desbloquear as carreiras, vai permitir o subsídio de insularidade e melhorar as remunerações, e a progressão nas carreiras. As famílias e os empresários estão satisfeitos porque vai permitir mais devolução de rendimentos via fiscal e apoios substanciais às famílias e aos cidadãos, e, obviamente, os empresários também estão satisfeitos porque este orçamento está de acordo com as linhas gerais de crescimento económico”, argumentou.

Neste aspeto, recordou a previsão que indica que o PIB alcance cerca de 7,121 mil milhões de euros este ano, montante superior ao previsto.

Declarações proferidas aos jornalistas, à margem de uma visita a um novo empreendimento habitacional em Água de Pena, constituído por 36 fogos que deverão começar a ser entregues em dezembro.