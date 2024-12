A Associação Sem Limites registou, desde o início do ano de 2024 até à presente data, 2367 atendimentos. “Estes atendimentos são maioritariamente relacionados com apoio na interpretação de legislação, nomeadamente o acesso ao dístico de estacionamento, a atribuição do multiusos, isenção de pagamento de IUC; pedidos de apoio de material ortopédico; assuntos habitacionais; entre outros.

Dados divulgados hoje, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, pela associação, que relativamente ao apoio com material ortopédico, acrescenta que desde janeiro foram entregues 38 equipamentos, nomeadamente, 24 cadeiras de rodas manuais, uma cadeira de banho, uma scooter, quatro camas articuladas, três pares de canadianas, três andarilhos, uma bateria e uma joalheira.

”Atualmente as pessoas com deficiência, na sua maioria, querem ser uma voz ativa na sociedade e, procuram através da Associação Sem Limites, se expressar e defender os seus direitos”, refere a associação em nota de imprensa.

Enquanto associação que defende os direitos das pessoas com deficiência, esta procura “apelar junto das entidades governamentais e sociedade em geral para o respeito pelos direitos destas pessoas”. “Relembrando que os mesmos também possuem deveres a cumprir e, deste modo possamos conviver de forma respeitosa. Procuramos ao longo dos anos assinalar este dia mostrando a importância desses mesmos direitos para a qualidade de vida destas pessoas. Ter acesso a serviços através da eliminação de barreiras arquitetónicas, ter o equipamento ortopédico adequado, ter algumas isenções e apoios financeiros, são alguns dos direitos para que uma pessoa com deficiência possa viver com maior qualidade de vida, dentro das suas limitações”, refere o presidente, Filipe Rebelo.