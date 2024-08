Uma associação apenas salvou em sete meses 161 gatos e 216 cães. Mariana Nóbrega, presidente da Ajuda Alimentar a Cães, diz que as denúncias chegam todos os dias e a frustração é muita. ‘Associação resgatou 377 animais este ano’ é a manchete da edição de hoje do JM.

’Grupo ACIN volta a crescer no continente’, outro destaque nesta edição. DataRede passa a gerir estacionamentos nos concelhosde Sever do Vouga, Lamego e São João da Madeira. As novas concessões juntam-se às anteriores, em Setúbal, Matosinhos, Peso da Régua e Beja. Nos Açores, a marca está emPonta Delgada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo,Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, é a notícia.

JM acompanha situação na Venezuela. ‘Madeirenses notam acalmia’, concluímos após contactos realizados, junto do Centro Português de Caracas e do Centro Social de Valência, que reabriram após tumultos.

Para ler em Ocorrências, ‘PJ prende no Funchal suspeito procurado no Nepal’, ‘Carro engolido por buraco de obra sinalizada’ e ‘Mais um homem agredido de madrugada’.

’Autonomia24 cria estratégia a 10 anos’. Conheça este programa alternativo que emerge do PS.

Outro destaque nesta edição dá-nos conta de que ‘Complemento para Idosos já representa 6,4 milhões’. Estas e outras notícias compõem a edição desta sexta-feira do Jornal.