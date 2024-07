A associação Ajuda a Alimentar Cães apelou publicamente a que o lince do deserto apreendido recentemente no Funchal pela GNR seja devolvido à tutora de quem o animal selvagem foi retirado.

Foi inclusivamente lançada uma petição pública, que já conta com mais de três mil assinaturas, que sensibiliza à devolução do animal que estará atualmente enjaulado e com a opção de ser transportado para um zoológico.

Numa publicação nas redes sociais, a associação justifica que o animal que, apesar de selvagem, é “de trato fácil”, foi “adquirido em bebé, antes da consciência sobre o bem estar animal”. Admite assim que se tratou de “um erro cometido de forma inconsciente, sem má índole e sem qualquer tentativa de exploração há seis anos atrás”.